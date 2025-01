Los Angeles, è allarme sciacalli tra le fiamme: arrestato un "finto pompiere"

13 gennaio 2025 a

Le fiamme stanno divorando Los Angeles e la popolazione, spaventata, sta attendendo col fiato sospeso l’annunciato ritorno dei venti violenti che rischierebbero di alimentare gli incendi (che, secondo l’ultimo bilancio, hanno provocato la morte di 24 persone e la distruzione totale o parziale di più di 12mila strutture tra abitazioni ed edifici vari). A far scattare l'allarme, però, sono anche gli sciacalli che, forti del caos, hanno iniziato a introdursi in ciò che rimane delle abitazioni mangiate dal fuoco per accaparrarsi i resti. Simbolico è già il caso di un uomo che, dopo essersi travestito da pompiere per introdursi in una casa a Malibu, è stato arrestato.

Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha spiegato che i suoi agenti hanno arrestato l’uomo nella zona di evacuazione dell’incendio di Palisades, che si estende a ovest fino alla famosa località balneare di Malibu. "Ho visto un uomo che sembrava un vigile del fuoco e gli ho chiesto se stava bene perché era seduto a terra", ha raccontato Luna in conferenza stampa. "Non mi sono accorto che era ammanettato. Lo stavano portando (al Dipartimento di Polizia di Los Angeles) perché era vestito da pompiere, ma non lo era. Era stato appena sorpreso a svaligiare una casa", ha aggiunto lo sceriffo. Proprio per cercare di limitare i saccheggi, è stato imposto il coprifuoco notturno. Le autorità hanno avvertito che, chiunque venga sorpreso nelle zone di evacuazione tra le 18 e le 6 del mattino, verrà arrestato.

Con i devastanti incendi che continuano a imperversare a Los Angeles c'è anche chi ha iniziato ad assoldare compagnie private di vigili del fuoco. Si tratta di cittadini per lo più benestanti, che hanno una disponibilità economica tale da poter pagare contractor per cercare di salvare la propria casa. Stando a quanto riporta Repubblica, in periodi normali il costo di un servizio del genere si aggira attorno ai 1.000 dollari, ma durante un'emergenza così grave le cifre si gonfiano e si possono pagare fino a 5.000 dollari.