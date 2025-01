Strasburgo, scontro tra due tram alla stazione centrale: ci sono almeno 30 feriti

11 gennaio 2025 a

Due tram si sono scontrati nei pressi della fermata della stazione centrale di Strasburgo (in Francia) e, secondo un primo bilancio della prefettura del Basso Reno, ci sarebbero almeno una trentina di feriti, anche se al momento le notizie sono frammentarie. Le circostanze dell’incidente non sono state ancora chiarite. Un perimetro di sicurezza è stato allestito davanti alla stazione, dove sono arrivate diverse ambulanze e dove si trovano all’opera diverse squadre dei vigili del fuoco. Stando a quanto riferisce l’emittente francese "Bfm", i due tram si sarebbero scontrati a causa di un errore di cambio. I vigili del fuoco hanno riferito in un messaggio su X di aver impegnato "numerose squadre" sul posto e hanno raccomandato "di evitare le zone Place des Halles, Gare, Boulevard du President Wilson e di agevolare l’accesso ai soccorsi".