Incendi Los Angeles, è un inferno. Paris Hilton: "Ho visto la mia casa distrutta in diretta tv"

09 gennaio 2025 a

a

a

Inferno di fuoco in California. I vigili del fuoco di Los Angeles stanno combattendo almeno cinque grandi incendi boschivi che hanno ucciso non meno di cinque persone e distrutto quasi 1.900 strutture. CAL fire elenca cinque incendi attivi che hanno bruciato quasi 28mila acri di terra. Dei cinque, l’incendio di Hurst e quello di Lidia sono stati parzialmente contenuti. I roghi hanno costretto 130mila persone a evacuare le proprie abitazioni e hanno devastato comunità dalla costa del Pacifico all’entroterra di Pasadena. L’incendio di Sunset sta sviluppandosi vicino all’Hollywood Bowl e a un chilometro e mezzo dalla Hollywood Walk of Fame.

Alla lotta alle fiamme partecipano anche squadre di detenuti attrezzati con strumenti antincendio. Il dipartimento di correzione e riabilitazione della California (CDCR) ha dichiarato di aver schierato 395 pompieri detenuti sudduvisi in 29 squadre. A Pasadena, il capo dei vigili del fuoco Chad Augustin ha affermato che il sistema idrico della città è sotto sforzo e ulteriormente ostacolato dalle interruzioni di corrente, ma anche senza questi problemi, i vigili del fuoco non sarebbero stati in grado di fermare l’incendio a causa dei forti venti che hanno alimentato le fiamme. Sono inoltre salite oltre 350mila le utenze senza elettricità nel sud della California a causa degli incendi che hanno colpito soprattutto l’area di Los Angeles.

Video su questo argomento Mega rogo devasta le ville dei ricchi in California: 30.000 evacuati TMNews

Sono migliaia inoltre gli abitanti di Los Angeles in attesa di sapere se le loro case sono sopravvissute alle fiamme. Anche fra loro diverse celebrità. Fra le star che hanno casa nell’area ci sono Adam Sandler, Ben Affleck, Tom Hanks e Steven Spielberg. Dalla tarda serata locale di mercoledì, il nuovo incendio che brucia a Hollywood sta mandando in fumo le colline vicino al famoso Hollywood Bowl e al Dolby Theatre, sede degli Academy Awards. Hanno perso la casa Paris Hilton e l’attore Billy Crystal, come pure James Woods, Eugene Levy e la cantante Mandy Moore. Paris Hilton ha postato su Instagram un video in cui si vedono le immagini della sua casa distrutta. «Il mio cuore è spezzato. Sedersi con la mia famiglia, guardare il telegiornale e vedere la nostra casa a Malibu rasa al suolo in diretta Tv è qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere. In questa casa abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È il luogo in cui Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London», ha detto la star, riferendosi ai suoi figli piccoli. L’attore di ’Harry ti presento Sally’, Billy Crystal, e la moglie Janice, hanno perso nell’incendio di Palisades la casa in cui vivevano da 45 anni: «Abbiamo cresciuto qui i nostri figli e nipoti. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via», hanno scritto i Crystal nel comunicato.

Video su questo argomento Incendio Los Angeles, le immagini girate dai vigili del fuoco

Intanto la scadenza per le votazioni per le nomination agli Oscar è stata prorogata di due giorni a causa degli incendi. Le votazioni per i quasi 10.000 membri dell’Academy si sono aperte l’8 gennaio e si sarebbero dovute chiudere il 12 gennaio. Il termine ultimo è ora il 14 gennaio, riferisce «Variety». L’annuncio delle nomination, inizialmente previsto per il 17 gennaio, è stato spostato al 19 gennaio. La cerimonia degli Oscar 2025 si terrà il 2 marzo e sarà condotta da Conan O' Brien. L’Academy ha inviato un’e-mail ai membri nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio per spiegare i cambiamenti di data, firmata dal presidente Bill Kramer. «Vogliamo offrire le nostre più sentite condoglianze a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi che hanno colpito la California meridionale», si legge nell’e-mail. Nel frattempo, Paramount e Max hanno cancellato le anteprime di «Better Man» e «The Pitt». Anche le nomination ai Sag Awards di mercoledì mattina, in diretta con Joey King e Cooper Koch, sono state spostate per essere svelate in un comunicato stampa.