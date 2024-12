Berlino, attacco con coltello in strada: arrestato l'aggressore siriano

31 dicembre 2024 a

Torna la paura in Germania. Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito e ferito diverse persone nel quartiere di Charlottenburg, a Berlino. Due persone sono state portate in ospedale per essere curate. "Poco prima delle 12.00, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Charlottenburg perché un uomo avrebbe ferito diverse persone, presumibilmente con un coltello", ha scritto la polizia su X. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che stanno interrogando i testimoni. Secondo quanto riportato dalla Bild, diversi passanti si sarebbero gettati addosso all’assalitore per bloccarlo mentre altri avrebbero chiamato la polizia per farlo arrestare.

"Anche un italo-tedesco tra i feriti". La Farnesina attiva l'ambasciata

I media berlinesi hanno riferito che l’uomo ha aggredito a caso le persone all’interno e all’esterno di un negozio di alimentari. Stando a quanto si apprende, l'aggressore è un cittadino siriano residente in Svezia. Lo ha reso noto la polizia di Berlino. "I primi accertamenti indicano che il sospetto potrebbe avere segni di malattia mentale e che non ci sono indicazioni di una motivazione terroristica", ha dichiarato la portavoce della polizia Jane Berndt all’Associated Press, aggiungendo che le indagini sono ancora in corso. Un comunicato della polizia ha parlato di "tentato omicidio".