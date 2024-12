Israele, altro missile notturno degli Houthi. Stavolta viene intercettato

25 dicembre 2024 a

Gli Houthi, secondo quanto afferma l’esercito israeliano, nelle scorse ore hanno lanciato un missile verso il centro dello Stato Ebraico. Le sirene sono risuonate a Tel Aviv e in tutto il centro e sud di Israele costringendo nuovamente la popolazione a recarsi nei rifugi. Il missile è stato intercettato prima di entrare nello spazio aereo israeliano. È la seconda notte consecutiva in cui il gruppo sostenuto dall’Iran lancia un missile verso il centro di Israele. I ribelli dello Yemen hanno poi rivendicato la responsabilità di aver lanciato un «missile balistico ipersonico Palestina 2» contro un obiettivo militare nel centro di Israele. Missile che l’esercito israeliano ha comunicato di aver intercettato. Non sono stati segnalati feriti, secondo Magen David Adom (MDA), l’equivalente israeliano della Croce Rossa.

Dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, innescata il 7 ottobre 2023 dall’attacco senza precedenti del movimento islamista palestinese Hamas sul suolo israeliano, gli Houthi hanno già lanciato diversi attacchi contro Israele, affermando di agire in solidarietà con i palestinesi di Gaza. Gli Houthi, che controllano gran parte dello Yemen, attaccano regolarmente anche navi legate secondo loro, a Israele, agli Stati Uniti o al Regno Unito nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Dopo il lancio di un missile balistico che le forze israeliane non sono riuscite a intercettare nella notte tra venerdì e sabato, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto lunedì al Parlamento di aver chiesto all’esercito di «distruggere le infrastrutture» dei ribelli yemeniti «perché chiunque cerchi di attaccarci bisogna colpirlo con forza».