Magdeburgo, spunta il video del finto integrato: "Sono di sinistra, i peggiori..."

21 dicembre 2024 a

a

a

Mentre in Europa è tornata la paura dei lupi solitari, si va via via delineando la complessa personalità dell'attentatore di Magdeburgo che ieri sera si è schiantato con la sua auto contro la folla al mercatino di Natale della città. Taleb Al Abdulmohsen, 50enne in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Germania, è uno specialista in psichiatria e psicoterapia e dipendente della Clinica Salus di Bernburg. Dal 2020 era impiegato nel sistema correzionale per persone affette da dipendenza ed era salito alla ribalta nella piccola comunità saudita in Germania come attivista anti-Islam. Un profilo, quello del saudita, che buona fetta della sinistra ha già etichettato come di un simpatizzante di destra e che, però, da un video che sta facendo il giro del web sembrerebbe essersi dichiarato anche di sinistra. "Lo sto dicendo da persona di sinistra, e ciò che ho scoperto come persona di sinistra è che le persone di sinistra sono i peggiori criminali su questo pianeta", afferma l'uomo nel filmato.