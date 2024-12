Magdeburgo, chi è il "lupo solitario" saudita che ha travolto la folla

21 dicembre 2024 a

La paura del terrorismo torna a scuotere la Germania e molti altri Paesi occidentali. Almeno due persone sono morte, tra cui un bambino, e una settantina sono rimaste ferite dopo che un’auto lanciata a forte velocità ha travolto folla tra le bancarelle del mercatino di Natale a Magdeburgo, 130 km a sud-ovest di Berlino. Il responsabile dell’attentato è uno psichiatra saudita 50enne, che nel suo profilo X accusa la Germania di essere complice dell’islamizzazione dell’Europa. Riad, affermano fonti dell’intelligence saudita citate dai media, aveva avvertito Berlino sulla sua pericolosità e ne avevano chiesto l’estradizione. L’uomo, che vive nel land orientale della Sassonia-Anhalt, è in Germania dal 2006, ha riferito il premier regionale Reiner Haseloff. "Da quanto sappiamo al momento, era un 'lupo solitario', quindi non pensiamo che ci siano ulteriori pericoli", ha aggiunto.

Terrore al mercatino di Natale di Magdeburgo: auto contro la folla e feriti

Poco prima dell’alba, la polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione di Bernburg. Al volante di una Bmw nera ha travolto la folla poco dopo le 19, quando il mercatino era pieno di gente. Le riprese video mostrano l’arresto con i poliziotti che gli puntano le armi addosso mentre lui si stende a terra. Gli agenti hanno precisato che l’auto ha percorso "almeno 400 metri attraverso il mercatino" lasciando dietro di sè una scia di feriti e bancarelle distrutte. L’episodio ha subito riportato alla memoria l’attacco jihadista del 19 dicembre 2016, quando un tunisino alla guida di un camion uccise 12 persone in un mercatino di Natale a Berlino. Una tredicesima vittima morì successivamente per le gravi ferite riportate nell’attentato rivendicato dall’Isis.

Magdeburgo, auto si lancia sul mercatino di Natale: "Almeno 11 vittime" | VIDEO

"I resoconti da Magdeburgo sollevano le peggiori paure", ha scritto su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che in tarda mattinata arriverà sul posto, insieme al ministro dell’Interno federale Nancy Faeser. "I miei pensieri sono con le vittime e le loro famiglie. Siamo al loro fianco e al fianco della gente di Magdeburgo - ha aggiunto il capo di governo - I miei ringraziamenti vanno ai soccorritori che si dedicano in queste ore di ansia". Da parte sua, la leader di AfD, Alice Weidel, ha scritto su X "quando finirà questa follia?" e alle sue parole hanno subito fatto eco quelle di Marine Le Pen e di Nigel Farage. "Ancora una volta la barbarie islamista semina il terrore nel cuore dell’Europa. Questo atto di guerra contro un simbolo della nostra civiltà solleva i cuori" ha scritto su X la leader del Rassemblement national. "Abbiamo permesso a persone che odiano noi e i nostri valori di entrare in Europa. Il Natale è il loro obiettivo", ha postato Farage, a capo di ’reform Uk’.