Fazzolari punta il dito contro la distorsione della realtà: "Regalo a Putin"

«È una incredibile distorsione della realtà. Un enorme regalo di Natale che la gran parte della stampa italiana ha inspiegabilmente deciso di fare alla disinformazione russa. Questa notizia non esiste sui media stranieri. Viene il sospetto che l’intervista non sia stata neppure letta». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, contattato da LaPresse commenta l’intervista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al quotidiano francese "Le Parisien".

«Già dal titolo si comprende che il messaggio è di tutt’altro tenore. È un titolo molto forte: "Dobbiamo rimettere Putin al suo posto". Zelensky dice che con gli aiuti militari messi a disposizione di Kiev, attualmente, l’Ucraina non ha i mezzi per riconquistare la Crimea e il Donbass. È un modo per cercare di ottenere maggiore sostegno da parte dell’Occidente, non certo una rinuncia. Questa affermazione è stata totalmente decontestualizzata e distorta, raccontata come una presunta resa ucraina alla Russia di cui nelle dichiarazioni di Zelensky non c’è traccia».