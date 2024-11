La verità di Fazzolari su Usa e Europa: "Cittadini stanchi della sinistra ideologica"

06 novembre 2024 a

a

a

L'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti d'America mette alla luce le contraddizioni più aspre della sinistra in tutte le parti del mondo. Non solo in America ma anche in Europa.

"Italia e Usa nazioni sorelle". Il messaggio di Meloni a Trump presidente

A metterlo in evidenza è Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che sottolinea come sia in Italia due anni fa sia oggi negli Stati Uniti hanno vinto le persone comuni che chiedono sicurezza e contrasto all'immigrazione clandestina. Insomma dalle urne è arrivato un chiaro stop alle battaglie ideologiche della sinistra.