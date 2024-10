Fazzolari frena le fantasie dei retroscena: “Nessuno scontro con Giuli, c'è grande stima”

24 ottobre 2024 a

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo, mette a tacere le voci su un presunto scontro con Alessandro Giuli, ministro della Cultura, dopo il caso Spano. “Anche oggi leggo ricostruzioni del tutto inventate sul mio conto. Non c’è nessuno scontro tra me e il ministro Giuli. Notizia falsa e pateticamente inventata. Io e Alessandro Giuli ci conosciamo da più di trent’anni, è una persona che stimo e della quale appezzo la grande professionalità. Gli attacchi scomposti che gli sono stati rivolti da quando è diventato ministro sono sconcertanti e fanno ben capire quanti interessi abbia da difendere la sinistra all’interno del ministero della Cultura”, le parole di Fazzolari sulla vicenda.

Quella di Francesco Spano è stata una carica lunga appena 10 giorni. Nominato lo scorso 14 ottobre dal ministro Giuli, dopo la revoca dell'incarico a Francesco Gilioli disposta l'11 ottobre da parte dello stesso ministro - che lo aveva accusato di aver fatto trapelare notizie riservatissime all'esterno dell'ufficio - Spano si è dimesso ieri da capo di gabinetto del Ministero della Cultura per "il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali", che "non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante".