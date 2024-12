Francia, Francois Bayrou è il nuovo primo ministro. L'annuncio dell'Eliseo

13 dicembre 2024 a

Il presidente Emmanuel Macron ha nominato primo ministro Francois Bayrou, suo alleato centrista dal 2017. La notizia della nomina è stata formalizzata in un comunicato dell’Eliseo, un testo di sole poche righe in cui viene affidato a Bayrou il mandato di «formare il nuovo governo». Il passaggio di poteri è atteso a breve nel cortile di Matignon, tra il premier dimissionario, Michel Barnier, e il suo successore.

La decisione sul nuovo premier era attesa già ieri sera, poi l’Eliseo ha rimandato a questa mattina. La ricerca di un accordo sui nomi, di un impegno per la "non sfiducia", - come è stata definita l'intesa di martedì all'Eliseo fra il presidente e i partiti dell'arco politico (senza le ali estreme) - è quindi andata avanti per tutta la serata di ieri e oltre.