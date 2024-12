Ue, allargata l'area Schengen: niente controlli per Bulgaria e Romania

12 dicembre 2024 a

Bulgaria e Romania entrano a pieno titolo nell’area di libera circolazione di Schengen. Il Consiglio Ue ha deciso di rimuovere i controlli sulle persone ai confini terrestri interni all’area dei due Paesi a partire dal primo gennaio 2025. Per la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Sofia e Bucarest sono ora finalmente e pienamente nell’area "a cui appartengono". Per Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, l’ingresso a pieno titolo in Schengen è "meritato. Congratulazioni alle persone di entrambi i Paesi che hanno lavorato duramente e a lungo per ottenerlo. Un’area Schengen più forte significa un’Europa più sicura e unita".

Per la presidenza ungherese si tratta di "una grande vittoria per la Bulgaria, la Romania e per l’Europa intera". "Oggi la Romania e la Bulgaria entreranno nell’area Schengen, è un momento storico, perché è tra le cose migliori che ha fatto l’Unione Europea, insieme all’euro e al mercato unico", ha detto il commissario agli Interni Magnus Brunner arrivando al Consiglio. Per Sandor Pintér, ministro degli Affari interni dell’Ungheria, stato che detiene la presidenza di turno, "la rimozione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra quegli stati membri è stata una priorità assoluta per la presidenza ungherese e oggi l’abbiamo resa realtà. Questo passo andrà a vantaggio non solo dei cittadini bulgari e rumeni, ma anche dell’Ue nel suo complesso".