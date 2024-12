Luigi Mangione, la giacca che indossava va a ruba: "Venduti migliaia di capi"

12 dicembre 2024 a

a

a

Dal momento del suo arresto Luigi Mangione, il 26enne rampollo di una ricca famiglia del Maryland accusato dell'omicidio del manager delle assicurazioni sanitarie Brian Thompson, è diventato oggetto di un culto macabro e anti-sistema. Magliette e gadget con la sua effige sono spuntati negli store online, tanto che Amazon ha annunciato la sospensione delle vendite di questi oggetti. Il fenomeno tuttavia non si arresta. Il sito americano di news e moda Complex riporta che una giacca da camionista verde, simile a quella del che l'italoamericano indossava quando è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza a New York, ha registrato un forte incremento nelle vendite. Si tratta di una giacca con cappuccio di Levi's, in vendita a 225 dollari, che sta andando a ruba nei negozi dopo che un utente di Reddit ha ipotizzato che si tratti dello stesso giubbotto indossato da Mangione. Sarebbero 700 i capi "Sherpa Lined Two Pocket Hooded Trucker Jacket" venduti negli ultimi giorni nella sola catena Macy's, oltre 3mila da Kohl's.

Video su questo argomento Luigi Mangione e Unabomber: il numero 26 e quel filo rosso del terrorismo anti-sistema

Il New York Post spiega che sui social molti utenti si vantano di essere riusciti ad accaparrarsi la giacca. Lo stesso quotidiano americano ha riferito che la giornalista e scrittrice Taylor Lorenz, nel corso di una apparizione nello show Piers Morgan Uncensored, riguardo all’omicidio di Thompson ha affermato: "Credo nella sacralità della vita" ma "quello che ho provato - insieme a molti altri americani - è stata gioia, sfortunatamente". "Gioia?!» le chiede il conduttore, visibilmente scosso. Lorenz si corregge: "Forse non gioia, ma certamente nessuna empatia. E così è per le decine di migliaia di americani che sono morti. Americani innocenti, che sono morti perché avidi dirigenti delle assicurazioni sanitarie continuano con una politica che nega le cure alle persone più vulnerabili. E io stessa - ha continuato la giornalista - faccio parte dei molti milioni di americani che hanno visto i propri cari soffrire, e in alcuni casi morire, a causa della mancanza di assistenza sanitaria". La giornalista in seguito ha detto che le sue parole sono state travisate, mentre il dibattito si infiamma.