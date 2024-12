Luigi Mangione celebrato come un eroe, Amazon blocca la vendita dei gadget

11 dicembre 2024 a

a

a

C'è un pubblico per cui Luigi Mangione, il 26enne arrestato per l'omicidio a New York del manager delle assicurazioni sanitarie Brian Thompson, non è un assassino e un terrorista, ma un eroe. Dal momento del suo 'arresto il "giustiziere" della sanità il rampollo di una ricca famiglia di Baltimora è diventato il protagonista di magliette, gadget e via dicendo, tutto venduto sulle piattaforme di ecommerce da Amazon in giù. Sui social il killer è stato celebrato come un eroe e sono state messe in vendita t-shirt, adesivi e giubbotti dedicati a Mangione. Amazon ora ha annunciato di aver bloccato la vendita di ogni tipo di merchandising che inneggia al ragazzo.

Video su questo argomento Luigi Mangione e Unabomber: il numero 26 e quel filo rosso del terrorismo anti-sistema

Intanto dall'indagine emergono nuovi elementi. In un taccuino trovato addosso all'ingegnere ex studente modello c’erano appunti su "come uccidere", riporta la Cnn. Il ragazzo aveva escluso l’uso di "esplosivo" (come Unabomber, suo riferimento ideologico) perché "avrebbe colpito innocenti", mentre aveva considerato l’ipotesi di "uccidere il Ceo durante una conferenza". Così è stato. Thompson, 50 anni, padre di due figli, ceo di UnitedHealthcare, è stato ucciso alle 6,44 di mattina di mercoledì, mentre si stava avviando all’Hilton, a Manhattan, dove era in programma una convention di investitori nel settore delle polizze sanitarie.