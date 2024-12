11 dicembre 2024 a

a

a

Allarme bomba a Parigi, evacuato l'Arco di Trionfo. Il perimetro del celebre monumento è stato transennato e sul posto è presente la polizia, riportano i siti francesi. Le misure di sicurezza sono scattate quando intorno alle 11 con una telefonata un uomo ha minacciato di far saltare in aria il monumento alla fine degli Champs-Élysées . Una squadra d'intervento cinofila è sul posto per individuare eventuali tracce di esplosivo.