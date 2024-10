Buenos Aires, Tajani vede Milei: “Con l'Argentina condividiamo gli stessi valori e principi”

08 ottobre 2024 a

Antonio Tajani in missione di sistema in Argentina. Nella giornata di oggi il vicepremier e ministro degli Esteri ha avuto un faccia a faccia con Javier Milei, presidente della nazione sudamericana, documentando l’incontro con un messaggio su X: “Oggi alla Casa Rosada per un amichevole incontro con il Presidente Milei. Italia e Argentina condividono gli stessi valori e principi, su tutti quello della libertà”.

Ieri il leader di Forza Italia aveva scritto un editoriale per il quotidiano La Nacion, parlando dei rapporti tra i due Paesi: “In un'epoca segnata da nuove sfide e profonde tensioni internazionali, l'amicizia tra Italia ed Argentina è un punto fermo della politica estera italiana, una sintonia tra popoli, ancor prima che tra Governi. Abbiamo accolto con molto interesse le prime scelte del governo Milei in politica estera e la determinazione con cui la nuova amministrazione sta cercando di portare avanti riforme necessarie e incisive per stimolare la crescita economica e ridare competitività al Paese. I punti di contatto e le aree di collaborazione tra Italia e Argentina sono innumerevoli. I nostri Paesi sono d'altronde due grandi democrazie che condividono una parte così importante della propria cultura e della propria stori. L’Italia - sottolineava Tajani - sarà sempre a fianco dell'Argentina e della sua gente. Italia e Argentina sono un esempio unico e irripetibile al mondo, siamo un unico popolo, siamo una sola nazione”.