Siria, gli islamisti avanzano sotto le bombe russe. Teheran al fianco di Assad

Si infiamma il conflitto in Siria. L’esercito di Assad ha inviato rinforzi per respingere i ribelli dall’avanzare ulteriormente nella campagna settentrionale di Hama, dopo aver preso Aleppo e le posizioni strategiche circostanti. Gli insorti guidati dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham hanno preso il controllo della maggior parte di Aleppo sabato e hanno affermato di essere entrati nella città di Hama. Non c’è stata alcuna conferma indipendente della loro affermazione. Il comandante ribelle, colonnello Hassan Abdulghani, ha affermato che gli insorti hanno anche preso il controllo di Sheikh Najjar, nota come la città industriale di Aleppo, a nord-est della città, e dell’accademia militare di Aleppo. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si recherà in giornata nella capitale Damasco, ha sottolineato che Teheran sosterrà il governo e l’esercito siriani.

Gli attacchi aerei governativi durante la notte sulla città di Idlib, il bastione dei ribelli vicino alla provincia di Hama 65 chilometri a sud-est di Aleppo, hanno ucciso quattro civili e ne hanno feriti altri 54, secondo la Difesa civile siriana, nota anche come Caschi bianchi, che opera nelle aree controllate dall’opposizione. Secondo l’agenzia di stampa di stato siriana Sana e l’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, l’esercito durante la notte ha respinto gli insorti nella campagna settentrionale della provincia di Hama. L’osservatorio e la rete di notizie statale siriana Al-Ikhbariyah hanno anche segnalato attacchi aerei russi, sia a Idlib che in alcune delle aree ora sotto il controllo dei ribelli.

Inoltre la Russia sta intensificando i raid aerei contro i jihadisti e l’opposizione armata al regime di Bashar al-Assad nelle aree della Siria dove stanno avanzando. Lo hanno riferito sempre gli attivisti dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, spiegando che questa mattina i raid aerei russi hanno colpito le città e i villaggi conquistati dai jihadisti del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (Hrs) e dalle fazioni alleate nella provincia nordoccidentale di Idlib e in quella centrale di Hama. Raid aerei simili sono anche stati registrati nella città settentrionale di Aleppo, conquistata dalle forze ribelli con un’operazione a sorpresa contro i militari di Assad.