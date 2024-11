Medio Oriente, pace in Libano come regalo a Trump: Israele guarda in avanti

14 novembre 2024 a

Israele sarebbe pronto a offrire una tregua in Libano in gennaio, all’insediamento del presidente Eletto Donald Trump. «C’è un accordo sul fatto che Israele regalerà qualcosa a Trump... che a gennaio ci sarà un’intesa sul Libano», ha detto al Washington Post un funzionario israeliano, parlando a condizione di anonimato. La notizia è stata diffusa dopo che domenica il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer ha incontrato il presidente eletto Donald Trump nel suo resort Mar-a-Lago in Florida. Secondo una articolo di Axios all’inizio della settimana, lo scopo dell’incontro era di far passare messaggi sui piani di Israele per Gaza, Libano e Iran nei prossimi due mesi. Un funzionario statunitense ha affermato che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha avvisato l’amministrazione Biden dell’incontro di Mar-a-Lago.

Dermer ha incontrato anche Jared Kushner, genero di Trump ed ex consigliere senior che fu artefice degli Accordi di Abramo, il cui ruolo non è previsto nella prossima amministrazione. È poi andato a Washington, dove lunedì ha incontrato l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Libano Amos Hochstein, il Segretario di Stato Antony Blinken, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan e il capo della Casa Bianca per il Medio Oriente Brett McGurk. Martedì Hochstein ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che «c’è una possibilità» di garantire presto un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah e che è «fiducioso» sulle prospettive di un simile accordo. Quel giorno Hochstein aveva incontrato Dermer, il quale gli aveva presentato la posizione aggiornata di Israele in merito alla proposta di cessate il fuoco attualmente sul tavolo.