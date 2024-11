Usa, Trump al lavoro: scelta Noem come capo della Sicurezza nazionale

12 novembre 2024 a

Dopo la vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi, Donald Trump si è messo al lavoro e ha iniziato a mettere mano alle nomine della sua prossima amministrazione. L’insediamento ufficiale avverrà con la cerimonia del 20 gennaio. Già da ora, però, il presidente eletto sta preparando il suo nuovo governo, selezionando i ministri (in Usa “segretari”) e altri funzionari. Alcune nomine sono già ufficiali. La governatrice del South Dakota, Kristi Noem, per esempio, è stata scelta dal tycoon come segretaria del dipartimento di Sicurezza interna (Homeland Security). Lo riporta la Cnn, citando due fonti che hanno familiarità con la scelta.

Donald Trump si assicura così che un suo fedele sia a capo di un’agenzia a cui dà priorità e che è fondamentale per la sua agenda interna. Eletta per la prima volta governatrice del South Dakota nel 2018 e poi rieletta 4 anni dopo, Noem all’inizio del 2024 era considerata una delle favorite per la candidatura alla vicepresidenza di Trump. Noem sarà chiamata a lavorare a stretto contatto con Tom Homan, già direttore ad interim dell’Agenzia dell’immigrazione e delle dogane durante il primo mandato di Trump, nominato invece responsabile del controllo delle frontiere.