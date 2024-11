Justin Welby, l'arcivescovo di Canterbury si dimette

12 novembre 2024 a

Il leader spirituale degli anglicani, Justin Welby, ha annunciato martedì le sue dimissioni, in seguito alla pubblicazione di un rapporto sulla gestione da parte della Chiesa d’Inghilterra delle aggressioni fisiche e sessuali commesse contro più di un centinaio di bambini e giovani. «Spero che questa decisione dimostri chiaramente quanto la Chiesa d’Inghilterra comprenda la necessità di cambiamento e il nostro profondo impegno per creare una Chiesa più sicura», ha scritto Justin Welby in una nota. Questi attacchi sono stati commessi da un avvocato nell’ambito delle sue attività con la Chiesa d’Inghilterra tra gli anni ’70 e la metà degli anni 2010.

Justin Welby è stato ordinato sacerdote nel 1992 dopo 11 anni di carriera nell’industria petrolifera. Ha trascorso i suoi primi 15 anni di servizio nella diocesi di Coventry, spesso in luoghi di significativa deprivazione. Nel 2002 è stato nominato Canonico della Cattedrale di Coventry, dove ha guidato insieme il suo lavoro di riconciliazione internazionale. Durante questo periodo lavorò a lungo in Africa e nel Medio Oriente. Da allora l’arcivescovo Justin ha avuto una passione per la riconciliazione e la costruzione della pace. È stato decano di Liverpool dal 2007 al 2011 e vescovo di Durham dal 2011 al 2012, prima di essere annunciato come 105 arcivescovo di Canterbury alla fine del 2012. John Smyth era un avvocato britannico che molestava i ragazzi che aveva incontrato nei campi estivi negli anni ’70 e ’80.