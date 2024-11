Trump affida la gestione delle frontiere all'ex direttore dell'Ice Homan

11 novembre 2024 a

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di conferire all’ex direttore dell’agenzia federale Immigration and Customs Enforcement (Ice) Tom Homan il ruolo di «border Czar», ovvero responsabile delle questioni di confine. L’annuncio del conferimento a Homan del ruolo che nell’attuale amministrazione era stato conferito alla vicepresidente Kamala Harris è un ulteriore segnale della volontà di Trump di imprimere una svolta netta alla gestione del confine con il Messico, teatro da quattro anni di una crisi migratoria senza precedenti.

Trump ha dato l’annuncio su Truth Social, spiegando che le responsabilità di Homan comprenderanno «la frontiera meridionale, la frontiera settentrionale, tutta la sicurezza marittima e quella dell’aviazione».«Conosco Tom da molto tempo e non c’è nessuno migliore di lui per sorvegliare e controllare le nostre frontiere», ha scritto il tycoon sul social media. «Allo stesso modo, Tom Homan sarà responsabile di tutte le deportazioni di immigrati illegali verso il loro Paese di origine. Congratulazioni a Tom. Non ho dubbi che farà un lavoro fantastico, e tanto atteso», ha aggiunto.

Gran parte dell’agenda di Trump per il primo giorno della sua seconda amministrazione sarà probabilmente incentrata su un’azione drastica contro l’immigrazione, e con la nomina di Homan, il presidente sta mettendo in campo un alleato fermo, che ha già dimostrato la sua disponibilità a eseguire gli ordini e noto per le sue dure prese di posizione in merito alla gestione del confine negli ultimi anni. Trump ha promesso da mesi di lanciare l’operazione di deportazione più grande nella storia della nazione, un’iniziativa che, ha detto, dipenderà dalla cooperazione con i dipartimenti di polizia locali, e che secondo diverse analisi si preannuncia costosa e assai complessa sul piano logistico.