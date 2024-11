Usa 2024, uomo arrestato a Capitol Hill con pistola lanciarazzi

05 novembre 2024 a

La polizia ha fermato un uomo che stava cercando di entrare a Capitol Hill con una torcia e una pistola lanciarazzi. La polizia di Capitol Hill ha dichiarato che l’uomo è stato fermato martedì durante un controllo di sicurezza al Capitol Visitor Center. Secondo le autorità, l’uomo puzzava di carburante e aveva con sé una torcia e una pistola lanciarazzi.

I funzionari hanno cancellato le visite pubbliche a Capitol Hill per il resto della giornata. La polizia dice che sta ancora indagando. L’arresto arriva mentre le autorità sono in stato di massima allerta per i problemi di sicurezza nella capitale e hanno aumentato le pattuglie nelle aree del centro e vicino alla Casa Bianca in prossimità del giorno delle elezioni. Quasi 4 anni fa, una folla di sostenitori di Donald Trump attaccò il Campidoglio degli Stati Uniti: era il 6 gennaio 2021.