Presidenziali, l'ultima gaffe di Biden: "Spazzatura". Regalo a Trump, Dem nel panico

L'ultima, macroscopica gaffe del presidente Usa Joe Biden rischia di fornire un assist alla campagna di Donald Trump a pochi giorni dal voto presidenziale. Lo scrive la CNN riferendo quanto detto dall'inquilino della Casa Bianca in una telefonata con un gruppo di elettori ispanici. Facendo riferimento a quanto affermato da un comico a un evento trumpiano la scorsa domenica, che ha definito Porto Rico «isola galleggiante di spazzatura», il presidente ha detto: «L’unica spazzatura che vedo in giro sono i suoi sostenitori», riferendosi a Trump e aggiungendo che «la sua demonizzazione dei latinos è inaccettabile e antiamericana». I portoricani «che conosco sono persone buone, perbene e onorevoli», ha aggiunto Biden.

Come prevedibile, l'uscita di Biden ha scatenato un putiferio. La Casa Bianca «ha cercato rapidamente di ripulire le dichiarazioni del presidente, con il portavoce Andrew Bates che ha affermato che si riferiva alla ’retorica d’odio' al raduno di New York, non ai sostenitori dell’ex presidente», riferisce la CNN. Quindi, «in un ulteriore segno che la Casa Bianca riconosce le potenziali ricadute politiche dell’episodio», segnala l’emittente di Atlanta, lo stesso Biden si è rivolto ai social media per affrontare la situazione. «In precedenza oggi ho definito la retorica d’odio su Porto Rico vomitata dal sostenitore di Trump al suo raduno al Madison Square Garden come spazzatura, che è l’unica parola che mi viene in mente per descriverla. La sua demonizzazione dei latinoamericani è inaccettabile. Questo è tutto ciò che intendevo dire. I commenti a quel raduno non riflettono chi siamo come nazione», ha scritto Biden su X. Ma il danno, rileva la CNN, «potrebbe essere già stato fatto».

A giudizio della tv Usa «nessuno può dire come questa ultima svolta in una campagna turbolenta influenzerà il risultato finale. Ma nel calore feroce dell’ultima settimana della campagna presidenziale in stallo, quando anche poche parole imprecise possono provocare conseguenze politiche significative, potrebbe non importare cosa intendesse veramente Biden. La percezione è tutto». Immediata infatti la reazione del fronte trumpiano: in una e-mail di raccolta fondi per Trump di martedì sera si leggeva: «PRIMA Hillary ti ha definito DEPLOREVOLE! POI ti hanno definito FASCISTA! E pochi istanti fa il capo di Kamala, Biden, ti ha definito SPAZZATURA!»