Ucraina, truppe nordcoreane in arrivo: l'accordo con la Russia che spaventa

I primi soldati nordcoreani potrebbero giungere già oggi nella regione di Kursk, per aiutare le forze russe a respingere l’offensiva ucraina in corso in quel territorio dal 6 agosto. Lo ha dichiarato il tenente generale Kyrylo Budanov, capo della Direzione dell’intelligence della Difesa ucraina. L’Ucraina e la Corea del Sud hanno accusato la Corea del Nord di aver inviato militari in Russia per combattere a fianco delle forze di invasione russe in territorio ucraino. Le forze nordcoreane potrebbero però limitare le loro azioni belliche alla regione di Kursk, in territorio russo, dove le forze ucraine hanno lanciato una controffensiva la scorsa estate. «Attendiamo le prime unità (nordcoreane) domani nella direzione di Kursk», ha dichiarato Budanov al sito «The War Zone». «Al momento non è chiaro quanti soldati saranno inviati o come saranno equipaggiati. Vedremo tra qualche giorno», ha aggiunto il funzionario. La regione di Kursk, nel sud-ovest della Russia, è stata teatro di combattimenti con le truppe ucraine per oltre due mesi.

Dall’inizio dell’offensiva in territorio russo, le forze ucraine hanno rivendicato la conquista di oltre due dozzine di villaggi, anche se nelle ultime settimane le forze russe hanno riconquistato parte del territorio perduto. Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il Presidente russo Vladimir Putin hanno concordato durante un vertice a Pyongyang il 19 giugno un partenariato bilaterale che include una clausola di difesa reciproca in caso di «aggressione» contro uno dei due Paesi. Già prima di allora i due Paesi avevano dato segnali di una crescente cooperazione militare. Negli ultimi mesi la Corea del Nord avrebbe fornito alla Russia ingenti quantitativi di armi e munizioni in cambio di sostegno militare ed economico. L’agenzia di intelligence della Corea del Sud ha riferito la scorsa settimana che la Corea del Nord ha deciso di inviare circa 12.000 soldati a sostegno della Russia, e che 1.500 militari nordcoreani sono già stati inviati a Vladivostok per attività di addestramento.