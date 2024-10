Ucraina, i soldati di Kim pronti a combattere: il video dei nordcoreani in Russia

18 ottobre 2024 a

L'esercito di Kim Jong-un accanto a quello di Vladimir Putin. I soldati della Corea del Nord sono in Russia, pronti a combattere contro l'Ucraina. A confermare le informazioni trapelate nelle scorse settimane è un video diffuso su Telegram e rilanciato su X dal profilo del Centro ucraino per le comunicazioni strategiche. econdo quanto riportato, sarebbe stato girato due-tre giorni fa a Serhiyiv, nell'estremo oriente russo. Si vedono Decine di soldati che ricevono uniformi dell'esercito russo.

L’intelligence sudcoreana, il National Intelligence Service (Nis), ha confermato che la Corea del Nord ha inviato soldati alla Russia per sostenerla nella guerra contro l’Ucraina. Il Nis ha riferito precisamente che 1.500 soldati delle forze speciali nordcoreane sono stati trasferiti da navi della Marina russa nella città portuale russa di Vladivostock fra l’8 e il 13 ottobre e aggiunge che è atteso che altri militari nordcoreani vengano mandati in Russia presto. Secondo il Nis, i soldati nordcoreani dispiegati in Russia hanno ricevuto uniformi militari russe, armi e documenti di identificazione contraffatti e attualmente alloggiano nelle basi militari di Vladivostok e in altri siti russi come Ussuriysk, Khabarovsk e Blagoveshchensk.