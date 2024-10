Ucraina, la Russia vuole mandare Steven Seagal a combattere: "Morirei per Putin"

12 ottobre 2024 a

Da Hollywood al campo di battaglia come testimonial della guerra di Vladimir Putin in Ucraina? Steven Seagal, attore tra i più famosi del cinema di azione degli Novanta, come noto da anni vive in Russia e sostiene il regime del Cremlin. Ora si dice pronto a "morire per Vladimir Putin". E la Russia si prepara a mandarlo in guerra contro l'Ucraina. L'Adnkroso fa sapere che il 72enne attore statunitense nel suo ultimo documentario, 'In nome della giustizia', ha visitato territori occupati dalle forze armate russe e ha anche scritto una lettera allo stesso Putin: "Ora vedremo quali sono i nostri compatrioti e i nostri amici e quali sono i nostri nemici. Io sarò sempre dalla parte del mio presidente e combatterò al sul fianco. Sono pronto a morire se necessario".

Parole che sono state prese sul serio, tanto che il partito Veterani di Russia ha immediatamente contattato l'attore di Nico e Trappola in alto mare: "Vorremmo offrirle tutto il sostegno necessario in caso decidesse di prendere parte all'operazione speciale", si legge in una lettera del presidente Ildar Reziapov diffusa anche dall'agenzia Ria Novosti. Al momento non è nota una risposta dell'attore.