Nobel chimica: premiati David Baker, Demis Hassabis e John Jumper

09 ottobre 2024 a

a

a

L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica 2024 a David Baker «per la progettazione computazionale delle proteine» e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper «per la previsione della struttura delle proteine». Baker lavora all’Università di Washington a Seattle, mentre Hassabis e Jumper lavorano entrambi alla Google Deepmind di Londra.

Ricerca scientifica di domani: l'interdisciplinarietà per dare risposte ai quesiti della medicina

Nel 2003, Baker ha progettato una nuova proteina e, da allora, il suo gruppo di ricerca ha prodotto una creazione di proteine comprese quelle che possono essere usate come farmaci, vaccini, nanomateriali e minuscoli sensori, ha detto il comitato del Nobel. Hassabis e Jumper hanno creato un modello di intelligenza artificiale che è stato in grado di prevedere la struttura di quasi tutte le 200 milioni di proteine identificate dai ricercatori, ha aggiunto il comitato. L’anno scorso, il premio per la chimica era andato a tre scienziati per il loro lavoro sui punti quantici, minuscole particelle di pochi nanometri di diametro che possono rilasciare una luce colorata molto brillante e le cui applicazioni nella vita quotidiana includono l’elettronica e l’imaging medico. Le premiazioni proseguiranno giovedì con il premio per la letteratura. Il premio Nobel per la pace sarà annunciato venerdì e quello per l’economia il 14 ottobre.