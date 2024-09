Israele bombarda in Libano: è guerra. Il vocale ai libanesi: "Nuova fase, fuggite"

23 settembre 2024 a

a

a

Continua l'offensiva di Israele in Libano in quella che è ormai una vera e propria guerra. Da questa mattina, i caccia israeliani hanno colpito più di 300 obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo hanno riferito le forze armate israeliane, diffondendo una foto del capo di Stato maggiore, Herzi Halevi, che approva l’ondata di attacchi aerei dalla sala di comando sotterranea dell’esercito presso il quartier generale dell’Idf a Tel Aviv. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha denunciato il "piano distruttivo" di Israele. "La continua aggressione israeliana al Libano è una guerra di sterminio in ogni senso della parola e un piano distruttivo che mira a distruggere villaggi e città libanesi", ha dichiarato Mikati a una riunione di gabinetto, esortando "le Nazioni Unite e l’Assemblea generale e i Paesi influenti... a scoraggiare l’aggressione (israeliana)".

Medio Oriente, raffica di razzi contro Israele. Hezbollah: nuova fase della guerra

Gli abitanti di diverse regioni del Libano hanno ricevuto messaggi di avvertimento tramite la telefonia fissa con l'invito ad abbandonare rapidamente i luoghi in cui si trovano. Lo riferisce l'agenzia libanese Nna, aggiungendo che si tratta di avvertimenti che arrivano da parte israeliana e che sono arrivati anche ad abitanti della capitale libanese Beirut. La Bbc riferisce di messaggi di testo e vocali ricevuti stamani da persone che si trovano nel sud del Libano con l'avvertimento a stare lontane da "edifici residenziali usati da Hezbollah per nascondere armi". L'emittente britannica dà notizia di un video che circola sui social media e che mostra una persona che ha ricevuto un messaggio vocale in cui si afferma che le operazioni israeliane continuano e sono entrate in una "nuova fase". "Se vi trovate in una località utilizzata da Hezbollah - prosegue l'audio - lasciatela immediatamente per la vostra sicurezza".