Yahya Sinwar è ancora vivo? Mistero sul leader di Hamas: "Irraggiungibile"

23 settembre 2024 a

a

a

Yahya Sinwar è ancora in vita? Questo è l'interrogativo che, da ieri sera, ha iniziato a strisciare silenziosamente e a dare il via a ipotesi di ogni genere sull'attuale stato del leader di Hamas. Israele, basandosi su informazioni di intelligence militare, sta indagando sulla possibilità, seppur altamente improbabile, che il terrorista sia morto. Lo riferisce la testata Walla, riportando allo stesso tempo che lo Shin Bet ha respinto il rapporto e ritiene che Sinwar sia vivo. Secondo le rivelazioni oggetto dell’indagine, Sinwar sarebbe stato ucciso durante le operazioni delle Idf a Gaza. "Sono tutte speranze e supposizioni basate sul fatto che Sinwar nelle ultime settimane è stato irraggiungibile", ha detto un funzionario israeliano al giornalista Barak Ravid.

"Attacco simile a quello del 7 ottobre": il piano dei comandati di Hezbollah eliminati

L’esercito israeliano, intanto, "non può confermare, né smentire" che il leader di Hamas sia vivo o morto. Lo ha scandito a gran voce in un briefing il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari. "Per quanto riguarda quanto emerso negli ultimi giorni sulla situazione di Sinwar, non posso né confermarlo né smentirlo", ha spiegato. Haaretz scrive che Israele sta indagando se Sinwar sia stato ferito, ucciso o abbia deliberatamente interrotto i contatti con il mondo esterno. E mentre il mistero si infittisce, continua lo scambio di fuoco tra lo Stato ebraico e Hezbollah. Il Libano "rischia di diventare una nuova Gaza", ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.