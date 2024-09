Israele, attacco dallo Yemen: missile colpisce il centro del Paese

15 settembre 2024 a

a

a

Si apre un nuovo fronte nel conflitto che infiamma il Medio Oriente. Un missile balistico è stato lanciato dallo Yemen contro Israele alle prime ore del mattino di domenica 15 settembre, con sirene scattate in tutto il centro del Paese. A riferirlo è l'esercito israeliano, che inizialmente ha parlato di un lancio "da est" che avrebbe colpito un'area aperta senza provocare feriti. Non è chiaro, spiega il Times of Israel, se il missile sia stato intercettato, mentre le indagini delle Idf sono ancora in corso.

Alcuni video online mostrano il fumo che si alza dalla boscaglia nei pressi all'autostrada Route 1, vicino al centro di Israele. Potrebbe essere causato da schegge del missile intercettato dalle forze di difesa israeliane. Una foto sui social mostra i danni a una scala mobile in una stazione ferroviaria alla periferia di Modiin, a circa 25 chilometri a est di Tel Aviv.

"Un missile terra-terra è stato intercettato mentre attraversava il centro di Israele da est ed è poi caduto in un’area aperta", aveva spiegato l’Idf in un comunicato, aggiungendo che "non sono stati segnalati feriti". I ribelli Houthi, che controllano vaste aree dello Yemen, hanno lanciato diversi attacchi contro Israele, affermando di agire al fianco dei palestinesi della Striscia di Gaza, ma un missile lanciato al centro di Israele è un segnale da non sottovalutare.