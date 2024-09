Ucraina, Usa verso l'invio di missili a lungo raggio per colpire in Russia

03 settembre 2024 a

L'ultimo tabù nella guerra in Ucraina potrebbe presto cadere. Gli Stati Uniti sono vicini a un accordo per fornire missili da crociera a lungo raggio a Kiev, armi che potrebbero raggiungere in profondità la Russia. Anche se l'Ucraina dovrà aspettare diversi mesi prima che gli Washington risolva questioni tecniche e invii le forniture. Lo hanno detto all’agenzia Reuters alcuni funzionari statunitensi. La fornitura denominata Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (Jassm) potrebbe quindi finire in un nuovo pacchetto di aiuti militari che gli Usa dovrebbero annunciare questo autunno. Ad affermarlo tre fonti in forma anonima.

Tuttavia, spiegano le fonti, non è stata ancora presa una decisione definitiva. L’invio di Jassm in Ucraina potrebbe alterare significativamente il panorama strategico del conflitto, ponendo una più ampia porzione del territorio russo nel mirino di potenti armi di precisione; uno scenario che preoccupa l’amministrazione di Joe Biden, hanno affermato i funzionari. Gli analisti militari hanno suggerito che l’introduzione dei missili a lunga gittata, che possono colpire più lontano della maggior parte degli altri missili nell’attuale arsenale dell’Ucraina, potrebbe far retrocedere di centinaia di chilometri le aree di sosta e i depositi di rifornimenti russi. Questo complicherebbe la capacità della Russia di sostenere le sue operazioni offensive e potenzialmente fornirebbe all’Ucraina un vantaggio strategico. Lanciarli da punti vicini al confine settentrionale dell’ Ucraina con la Russia potrebbe consentire loro di colpire installazioni militari lontane come le città russe di Voronezh e Bryansk. A sud, potrebbe consentire attacchi su aeroporti o strutture navali in Crimea. Il tutto prima delle elezioni presidenzialinegli Stati Uniti di novembre.