Russia-Ucraina, Lavrov: "L'Occidente prova a distruggerci come Hitler"

L’Occidente ha sempre cercato di distruggere la Russia. L'ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando agli insegnanti e agli studenti dell’Mgimo, l’Istituto statale di Mosca per le relazioni internazionali.

«Al posto della Russia, hanno bisogno di uno spazio dipendente, in declino, morente, dove possano fare quello che vogliono, per questo hanno riunito sotto le armi una coalizione di circa 50 Paesi, per cercare di smembrare anche la Russia, così come fece Hitler, che mise sotto le armi quasi tutta l’Europa», ha aggiunto Lavrov.