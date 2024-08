Ucraina, distrutto F-16 di fabbricazione americana: "Errore del pilota", cosa succede

29 agosto 2024 a

Un caccia da combattimento F- 16 di fabbricazione americana in dotazione alle forze ucraine è andato distrutto a seguito di uno schianto. Lo ha detto un funzionario Usa al Wall Street Journal. L’incidente sarebbe avvenuto il 26 agosto, «poche settimane dopo l’arrivo in Ucraina dei primi aerei da combattimento americani». Secondo un anonimo rappresentante delle autorità americane citato dal quotidiano americano, l’ F- 16 non è stato abbattuto, ma l’incidente sarebbe avvenuto a causa di un errore del pilota.

Intanto i russi provano a sfondare sul fronte orientale. «I combattimenti sono particolarmente duri» a Pokrovsk, importante polo logistico diventava simbolo della resistenza ucraina all’aggressione russa. Lo ha dichiarato il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrskyi, che ha trascorso diversi giorni nella regione. La Russia sta impiegando tutte le sue forze negli attacchi finalizzati a cercare di sfondare le difese ucraine, ha affermato, aggiungendo che l’ Ucraina ha dovuto ricorrere costantemente a metodi non ortodossi per rafforzare le proprie posizioni. Un’eventuale cattura di Pokrovsk comprometterebbe le capacità difensive e le rotte di rifornimento dell’ Ucraina e avvicinerebbe la Russia al suo obiettivo dichiarato di catturare l’intera regione di Donetsk.