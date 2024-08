Kamala Harris, il video scatena i trumpiani: "Problema con l'alcol"

Colpi bassi e accuse pesanti, che serpeggiano sui social. La campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti è infuocata. I sostenitori di Donald Trump in queste ore stanno mettendo sulla graticola Kamala Harris per un video in particolare in cui la vicepresidente che ha sostituito Joe Biden alla corsa alla Casa Bianca mostra un eloquio incerto. Ebbene, molti account sui social danno per certi i problemi della dem con l'alcol. "Il suo team elettorale sembra voler lanciare una nuova linea questa settimana, sostenendo che il suo rivale democratico ha un 'problema con l'alcol'", scrive Newsweek che rimarca come non ci siano prove a sostegno della tesi.

"Pronto a servire": Trump tira in ballo Musk. La mossa a sorpresa del tycoon

"Si pensa che James Blair, insider della campagna di Trump, sia la prima persona ad aver fatto affermazioni infondate, con un post su X (ex Twitter ) domenica, e altri account pro-Trump hanno successivamente ripetuto le accuse", scrive il magazine.

Rumors have circulated for years that Kamala Harris shows up intoxicated to key meetings as Vice President. This clip reveals hints of alcohol in her voice, and she often slurs and stumbles over her words during speeches.



To those defending her by saying she isn't drunk...



If… pic.twitter.com/WQbnTkbuvu