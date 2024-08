Harris, la campagna sbarca su WhatsApp ma "solo per i latino-americani"

20 agosto 2024 a

Accolto da un'ovazione alla convention democratica di Chicago, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha formalmente passato il testimone a Kamala Harris, ribadendo la necessità di "salvare la democrazia" alle prossime elezioni di novembre. Intanto la campagna della vicepresidente e di Tim Walz va avanti e approda su WhatsApp, ma solo per gli elettori latino-americani. Il frequentato social di messaggistica di Meta fa il suo debutto ufficiale nella campagna elettorale statunitense. Al momento, però, l'unico canale pubblico attivo da qualche giorno è dedicato esclusivamente agli elettori latino-americani.

Via alla convention Dem. Biden in lacrime cede il testimone a Harris

Un canale che ha anche una seconda particolarità, tutta da valutare nelle prossime settimane. Il video di esordio, infatti, non è stato registrato da Kamala Harris e neanche da Tim Walz (come invece ci si poteva aspettare), ma dalla responsabile della comunicazione Julie Chavez Rodriguez. Un secondo filmato, direttamente in spagnolo, è invece stato realizzato da Miguel Cardona, Segretario di Stato all'Educazione dell'Amministrazione Biden. Stando a quanto risulta, per ora gli iscritti al canale sono 1.815.