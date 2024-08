Trump tira in ballo Musk: "Pronto a servire". La mossa a sorpresa del tycoon

20 agosto 2024 a

Mentre a Chicago si è conclusa la prima giornata della Convention nazionale del Partito democratico degli Stati Uniti, culminata in un lungo discorso del presidente Joe Biden e il suo passaggio di testimone a Kamala Harris, Donald Trump si è detto pronto a offrire a Elon Musk un ruolo di consigliere o di membro del suo gabinetto in caso di vittoria. Lo ha annunciato lo stesso tycoon in un'intervista a Reuters. Alla domanda se prenderebbe in considerazione la possibilità di nominare l'amministratore delegato di Tesla per un ruolo consultivo o per un lavoro di gabinetto, Trump ha detto che Musk "è un ragazzo molto intelligente. Lo farei sicuramente. È un ragazzo brillante".

La risposta di Musk è arrivata qualche ora dopo su X: "Sono disposto a servire", ha scritto il numero uno di Tesla sul suo social, postando una sua foto in giacca e cravatta, mentre finge di intervenir da un ipotetico palco con alle spalle la bandiera americana e la scritta "Dipartimento dell’efficienza governativa". Il legame tra i due big non è una novità. A luglio il magnate ha espresso il proprio endorsement per Trump dopo l'attentato subito dall'ex presidente in Pennsylvania. All'inizio di agosto, invece, ha intervistato il candidato repubblicano su X: il video della chiacchierata, che secondo Musk è stata oggetto di un massiccio attacco informatico, ha raccolto oltre un miliardo di visualizzazioni.