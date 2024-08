Ucraina, incursione nella regione di Kursk: perché è "uno snodo importante"

17 agosto 2024 a

L’incursione ucraina nella regione russa di Kursk ha avuto un impatto economico limitato per la Federazione russa, ma la regione è uno snodo importante per il transito del gas russo verso l’Europa attraverso l’ Ucraina. La regione, scrive il ’Moscow Times’, in termine di pil non è molto rilevante (7,5 miliardi di dollari, cinque volte inferiore al pil della regione di Mosca) ma "riveste un’importanza sproporzionata per l’economia russa sotto diversi aspetti, tra cui il ruolo della regione nel transito del gas verso l’Europa attraverso l’Ucraina". L’aspetto più importante, scrive il quotidiano, "è che le forze ucraine hanno preso il controllo della città di Sudzha e della sua periferia, compresa la stazione di misurazione del gas che si trova a soli 300 metri dal confine attraverso il quale il gas passa in territorio ucraino e poi agli acquirenti europei, tra cui Austria, Ungheria e Slovacchia. La stazione è una delle cinque stazioni di misurazione del gas della regione, ma è la più grande e la meglio attrezzata. Nonostante il panico iniziale, il gas continua a fluire attraverso Sudzha, senza che né l’ Ucraina né la Russia abbiano annunciato l’intenzione di interrompere le forniture".

Il volume del transito di gas russo attraverso l’ Ucraina da giovedì è stato stimato in circa 42,4 milioni di metri cubi al giorno, rispetto alla media di agosto di 41 milioni di metri cubi, ha dichiarato Gazprom. "I proventi dell’accordo di transito, benché modesti e pari a circa 800 milioni di dollari, aiutano l’ Ucraina a mantenere il proprio sistema di trasporto e a contenere i prezzi del gas in Europa. Secondo l’analista Sergei Kaufman e il sito indipendente Meduza, il divieto di transito causerebbe un aumento dei prezzi spot del gas di circa il 20%". Da parte russa, anche i vantaggi del mantenimento del transito "sono piuttosto evidenti", scrive il ’Moscow Times’. La regione di Kursk, inoltre, osserva il ’Moscow Times’, "si trova nel cuore della fertile area agricola nota come Black Belt. Complessivamente Kursk contribuisce al 2,7% della produzione agricola del Paese, secondo i dati ufficiali del 2023. Rappresenta circa il 14% della superficie agricola coltivata a semi oleosi e l’11% della superficie coltivata a cereali del Distretto Federale Centrale, che comprende le regioni agricole tradizionali di Voronezh e Belgorod. Tuttavia, la maggior parte delle principali strutture della regione - come l’impianto di lavorazione della carne di Kursk, l’azienda agricola Artel e l’azienda di lavorazione dei cereali Agroproduct - sono fuori dalla portata dei combattimenti".