Ucraina, bomba dagli Usa: l'offensiva fa saltare gli incontri segreti per la tregua

17 agosto 2024 a

a

a

L’incursione dell’Ucraina «fa deragliare gli sforzi per un cessate il fuoco parziale con la Russia». Lo scrive il Washington Post, secondo il quale l’incursione dell’Ucraina in Russia ha fatto fallire i piani che prevedevano di tenere colloqui indiretti in Qatar sulla sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche. «L’Ucraina e la Russia - spiega il quotidiano citando diplomatici e funzionari a conoscenza delle discussioni - avrebbero inviato delegazioni a Doha questo mese per negoziare un accordo storico destinato a porre fine agli attacchi contro le strutture energetiche e le infrastrutture elettriche di entrambe le parti. L’intesa sarebbe stata l’equivalente di un cessate il fuoco parziale e avrebbe concesso una tregua a entrambi i paesi».

Reporter Rai a rischio processo. Mosca convoca l'ambasciatrice d'Italia

«Ma i colloqui indiretti, con i qatarini in funzione di mediatori che si sarebbero incontrati separatamente con le delegazioni ucraina e russa, sono stati fatti deragliare dall’incursione a sorpresa dell’Ucraina nella regione russa di Kursk la scorsa settimana», secondo i funzionari citati. Secondo un diplomatico citato dal giornale, la Russia «non ha interrotto i colloqui, ha detto di darci tempo». L’Ucraina avrebbe comunque voluto inviare la sua delegazione a Doha, ha aggiunto, ma il Qatar ha rifiutato perché non ritiene vantaggioso un incontro unilaterale.