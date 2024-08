Kamala Harris "più vicina di Trump alla vittoria", il sondaggio Usa sugli stati in bilico

16 agosto 2024 a

Il Washington Post scrive che il vicepresidente americano Kamala Harris diventerebbe il favorito alle elezioni presidenziali se si tenessero adesso. Da quando Joe Biden ha abbandonato la corsa alle elezioni, il livello di sostegno per Harris in tutto il Paese è aumentato in media di 2 punti percentuali. Allo stesso tempo, è in testa in due dei sette Stati indecisi (Wisconsin e Pennsylvania), guadagnando una media di 2,1 punti percentuali dopo la decisione di Biden. Inoltre, Harris ha significativamente ridotto il suo vantaggio sul repubblicano Donald Trump nel Michigan, staccando l’ex presidente di meno di 1 punto percentuale, e nei prossimi giorni probabilmente raggiungerà il suo livello di sostegno nello stato.

Secondo il giornale, nello scenario attuale, Trump deve ottenere la maggioranza dei voti in due gruppi di stati indecisi: Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, nonché Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina. Per Harris, per sconfiggere il suo concorrente alle elezioni, basterebbe vincere uno solo di questi due gruppi di Stati. Ad oggi, Trump otterrebbe probabilmente il sostegno della maggioranza del collegio elettorale se i voti negli stati indecisi fossero distribuiti secondo i sondaggi. Allo stesso tempo, il giornale rileva che i risultati della ricerca potrebbero non essere esatti e che Harris ha due «percorsi verso la vittoria» rispetto a quella di Trump, rendendola la favorita nella corsa.