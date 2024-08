Elezioni Usa, testa a testa Harris-Trump: quali sono gli Stati contesi

14 agosto 2024 a

Testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump negli stati chiave ancora indecisi sul voto per la Casa Bianca. È quanto emerge da un nuovo sondaggio del Cook Political Report e del team bipartisan di BSG e GS Strategy Group, pubblicato dal New York Times. I sondaggi, condotti tra il 26 luglio e il 2 agosto, mostrano che Harris è leggermente in testa o in parità tra i probabili elettori in 6 dei 7 Stati: Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Trump invece è in testa con un leggero margine in Nevada.

Si tratta di un netto cambiamento rispetto agli stessi sondaggi di maggio, che mostravano Trump in testa con un solido margine o in parità in tutti e 7 gli stati indecisi. L’inversione di tendenza in North Carolina è particolarmente netta, sottolinea il NYT. A maggio, Trump aveva in quello Stato uno dei suoi maggiori vantaggi, e ora i candidati sono testa a testa. I nuovi sondaggi suggeriscono anche che i candidati terzi potrebbero essere un fattore meno importante. L’inclusione di candidati come Robert F. Kennedy Jr., il candidato indipendente, e Jill Stein, la candidata del Green Party, non ha cambiato i risultati complessivi negli stati chiave. I risultati sono simili ai recenti sondaggi del New York Times/Siena College che mostrano la Harris in leggero vantaggio in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, e rappresentano un ulteriore indicatore di come la corsa alla presidenza in poche settimane si sia riaperta. I sondaggi di Cook, condotti poco dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa, mostrano che il dato a favore di Harris è aumentato di 13 punti percentuali quando gli elettori hanno iniziato a conoscerla come la nuova candidata del Partito Democratico. Il sondaggio aggiunge anche che gli elettori indecisi, una fetta relativamente piccola dell’elettorato, si fidano più di Trump in materia di politica economica e sicurezza dei confini e sono più attenti all’inflazione rispetto all’elettorato in generale.