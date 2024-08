Israele, Trump a Netanyahu: "Basta vittime, vinci in fretta"

16 agosto 2024 a

Ho detto a Netanyahu di «ottenere la vittoria in fretta» perché «le uccisioni devono cessare». Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riportato dal The Times of Israel. Il tycoon ha detto ieri di aver dato questo consiglio al primo ministro Benjamin Netanyahu, quando si sono incontrati il mese scorso. Nel corso di una conferenza stampa nel New Jersey, riporta il media israeliano, è stato chiesto al candidato repubblicano alla presidenza se avesse incoraggiato Netanyahu a non accettare un accordo di cessate il fuoco con Hamas. Trump ha negato di averlo fatto, affermando che Netanyahu «sa cosa sta facendo».

Intanto continuano le ostilità. Sei civili palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti, in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira ieri sera un appartamento nel campo profughi di Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa Wafa. La Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) ha riferito che le sue squadre di emergenza hanno recuperato i corpi delle sei persone uccise e di molti altri feriti. Le vittime sono state trasportate all’ospedale indonesiano nella città di Beit Lahia, situata nella Striscia di Gaza settentrionale