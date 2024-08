Medioriente, l'allarme della Casa Bianca: "Quando arriverà l'attacco dell'Iran"

15 agosto 2024 a

«Abbiamo informazioni...che un attacco potrebbe arrivare con poco o nessun preavviso e certamente potrebbe arrivare nei prossimi giorni, e dobbiamo essere pronti per questo». Ad affermarlo, secondo quanto riferisce "The Times of Israel" è il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, nel corso di un briefing con i giornalisti in merito a un possibile attacco dell’Iran a Israele come rappresaglia per l’uccisione del leader di Hamas Isamail Haniyeh.

«Non posso sedermi qui e dirvi con certezza che c’è stata una decisione da parte dell’Iran di cambiare idea sull’attacco a Israele e non posso dirvi con certezza se attaccheranno, come sarà o anche quando accadrà», aggiunge. «Sappiamo che l’Iran ha fatto alcuni preparativi. Crediamo che se dovessero scegliere di attaccare, potrebbero farlo con poco o nessun preavviso...Non vogliamo che si arrivi a questo», dice Kirby.