Medioriente, Abu Mazen annuncia visita a Gaza: "Andrò con altri fratelli"

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmud Abbas andrà a Gaza. L'ha annunciato lo stesso Abu Mazen intervenendo ad Ankara a una sessione speciale del Parlamento turco. «Ho deciso di andare a Gaza con altri fratelli della leadership palestinese», ha detto in un discorso applaudito dai parlamentari turchi.

Intanto a Doha sono iniziati i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Presente in Qatar una delegazione statunitense di cui fa parte anche il capo della Cia Bill Burns, mentre il capo del Mossad, David Barnea, è con la delegazione israeliana. Sono presenti anche alti funzionari egiziani. I colloqui sono ospitati dal primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e si svolgeranno nell’arco di due giorni. Hamas non prenderà parte ai negoziati. Il gruppo ha annunciato che non avrebbe inviato un rappresentante per protestare contro quello che ha definito il fallimento di Israele nell’impegnarsi a negoziare sulla base di una proposta di cessate il fuoco del 2 luglio.