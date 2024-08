Vaiolo delle scimmie, l'Oms lancia l'allarme: "Pronto mezzo milione di vaccini"

15 agosto 2024 a

«Attualmente sono in magazzino circa mezzo milione di dosi» di vaccino contro Mpox «che possono essere acquistate da Paesi o altre entità. Altri 2,4 milioni potrebbero essere prodotti entro la fine di quest’anno se richiesto». E «per il 2025 potrebbero essere prodotte altre 10 milioni di dosi, ma è necessario che ci sia una richiesta ferma» di approvvigionamento per «pianificare la produzione di questi vaccini». Lo ha spiegato Tim Nguyen, responsabile dell’Unit High Impact Events Preparedness dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), facendo il punto su quello che riguarda il vaccino Mva-Bn di Bavarian Nordic. Si lavora anche, ha spiegato l’esperto nel giorno in cui l’Oms ha annunciato la dichiarazione dell’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale per Mpox, su «un programma di donazioni per quei Paesi che hanno scorte del vaccino» e potrebbero «donarle a Paesi che hanno bisogno. Stiamo costruendo questo programma di donazioni allo scopo di capire dove utilizzarle al meglio quando le risorse sono scarse e per avere il maggiore impatto sulla salute pubblica». E poi c’è il vaccino LC-16: «Questo è un vaccino molto speciale, non è commercializzato ma al momento prodotto per conto del governo giapponese. In precedenti incidenti il ​​governo giapponese è stato molto generoso quando è stato chiesto di donare il vaccino ai Paesi», ha concluso l’esperto.

Vaiolo delle scimmie, Oms dichiara emergenza sanitaria internazionale

Ma a cosa si riferisce l'allarme lanciato dall'Oms? La rapida diffusione del Mpox, il vaiolo delle scimmie, nei Paesi africani costituisce un’emergenza sanitaria globale. L'ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa è la seconda volta in tre anni che l’OMS ha designato un’epidemia di Mpox come un’emergenza globale. In precedenza l'aveva fatto nel luglio 2022. L’epidemia ha colpito quasi 100.000 persone, principalmente uomini gay e bisessuali, in 116 Paesi e ha ucciso circa 200 persone, riporta il New York Times. La minaccia questa volta è più letale. Dall’inizio di quest’anno, la sola Repubblica Democratica del Congo ha segnalato più di 14mila casi di Mpox e 524 decessi. Tra le persone più a rischio ci sono le donne e i bambini sotto i 15 anni. «Il rilevamento e la rapida diffusione di un nuovo clade di mpox nella Repubblica Democratica del Congo orientale, il suo rilevamento nei Paesi vicini che non avevano precedentemente segnalato l’mpox e il potenziale di ulteriore diffusione all’interno dell’Africa e oltre è molto preoccupante», ha detto il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS.