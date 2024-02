Morbillo, casi in aumento in Europa. La virologa Capua: "Da aspettarselo"

16 febbraio 2024 a

Nel contesto dei focolai di morbillo in diversi Paesi dell’Ue, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha pubblicato oggi un rapporto di valutazione della minaccia secondo il quale il numero crescente di casi nella regione europea desta "particolare preoccupazione nelle aree in cui i livelli di copertura vaccinale sono bassi, con gruppi di persone non vaccinate". I neonati di età inferiore ai 12 mesi, troppo piccoli per essere immunizzati, rappresentano il gruppo a più alto rischio, mentre i bambini non vaccinati di età inferiore ai 5 anni, i bambini immunocompromessi e gli adulti sono a più alto rischio di malattia grave e di aumento della mortalità. È quanto si legge in una nota della Commissione europea. Per interrompere la trasmissione della malattia, continua il testo, "è necessario vaccinare il 95 per cento o più della popolazione con due dosi di vaccino". Sull'allerta fatta scattare interviene Ilaria Capua.

"Se non ci si vaccina, il morbillo riviene fuori. È così". È la riflessione amara della virologa, che commenta all’Adnkronos Salute gli ultimi dati sulla malattia infettiva diventata osservata speciale in Europa, alle prese con un rialzo dei casi, come evidenzia anche oggi l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), ribadendo come in diversi Paesi le coperture vaccinali restino ancora sotto la soglia ideale. "Sono stati eradicati, quindi eliminati dalla faccia della terra, due virus: il virus del vaiolo e il virus della peste bovina", ricorda Capua oggi a Milano a margine di un appuntamento a Casa Recordati, del ciclo Recordati Lectures 2024, dove l’esperta è stata invitata per parlare di salute circolare. "Tutti gli altri sono virus che sono tenuti a bada dalle vaccinazioni, tranne quelli come l’Hiv e altri per i quali non c’è un vaccino. Ma l’onda anti-vax purtroppo ha percolato anche in altri spazi. E, quindi, ecco qua i casi di morbillo. C’era da aspettarselo? Certo", conclude.