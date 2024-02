Medio Oriente, l'appello di Abu Mazen a Hamas: "Trovate subito l'accordo"

14 febbraio 2024 a

a

a

Il presidente palestinese Abu Mazen ha lanciato un appello ad Hamas perché arrivi «rapidamente» a un accordo su Gaza per evitare «terribili conseguenze»: lo si legge sull’agenzia di stampa ufficiale palestinese. «Chiediamo al movimento Hamas di arrivare rapidamente a un accordo sui prigionieri, per risparmiare al nostro popolo palestinese la calamità di un altro evento catastrofico con conseguenze terribili, non meno pericoloso della Nakba del 1948», ha detto il leader palestinese, riferendosi alla guerra che accompagnò la creazione di Israele quando 760 mila palestinesi sono fuggiti, costretti ad abbandonare le loro case.

Ostaggi catturati e uccisi. La soffiata da Israele sull'agenzia Onu è sconvolgente

Nei giorni scorsi il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen era arrivato a Doha per incontrare l’emiro del Qatar, il cui Paese è al centro del negoziato tra Israele e Hamas su come garantire il cessate il fuoco nella guerra che sta radendo al suolo la Striscia di Gaza. L’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa ha specificato che Abu Mazen ha incontrato l’emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ma non ha chiarito se incontrerà anche i leader di Hamas che sono stati a lungo in contrasto con il leader dell’Anp e il suo gruppo Fatah in Cisgiordania. In Qatar vivono in esilio il capo del politburo di Hamas, Ismail Haniyeh e anche un altro leader, Khaled Mashaal, che gestisce gli affari della diaspora nell’ufficio politico del movimento islamista.