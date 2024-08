Matthew Perry, chi c'è tra gli arrestati per la morte della star di "Friends"

15 agosto 2024 a

Almeno una persona è stata arrestata in relazione alla morte della star di "Friends" Matthew Perry. Lo riportano i media Usa. Perry era stato trovato privo di sensi nella sua casa di Los Angeles nell’ottobre dell’anno scorso. Un esame post-mortem ha rilevato livelli di ketamina nel sangue dell’attore simili a quelli utilizzati per l’anestesia generale durante un intervento chirurgico. A maggio la polizia di Los Angeles aveva aperto un’indagine sulla sua morte per stabilire perché Perry avesse così tanta droga in circolo. ABC News ha riferito che diverse persone sono state arrestate e sono sotto accusa a livello federale. Altri organi di informazione, tra cui NBC News, riferiscono che è stato effettuato almeno un arresto.

“Ucciso da elevate dosi di ketamina”. Svolta sulle indagini sulla morte della star di Friends

Secondo il sito Usa TMZ, gli arresti effettuati in relazione alla morte della star di "Friends" sono "numerosi". Tra questi almeno un medico e diversi spacciatori. «Almeno un medico è stato arrestato, insieme a diversi spacciatori che avevano aiutato a organizzare e consegnare la ketamina a Perry», scrive il sito americano che si occupa di gossip e spettacolo. Fonti hanno riferito a TMZ che le autorità hanno ottenuto un mandato di perquisizione per Brooke Mueller, l’ex di Charlie Sheen, che era stata in un centro di cura con Perry, ma la donna non sarebbe collegata agli arresti. Le fonti di TMZ affermano che il mandato di perquisizione ha rivelato messaggi di testo che parlavano di Perry e della ketamina che voleva e di cosa stavano facendo per procurargliela. I messaggi parlano anche del prezzo che l’attore di «Friends» avrebbe pagato per la droga. Fonti citate da TMZ aggiungono che le forze dell’ordine hanno eseguito mandati di perquisizione e sequestrato computer, telefoni e altre apparecchiature elettroniche per determinare chi ha fornito a Perry la ketamina che gli ha fatto perdere conoscenza lo scorso ottobre e l'ha fatto annegare nella sua vasca idromassaggio a Pacific Palisades, Los Angeles.