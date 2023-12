Matthew Perry, c'è il risultato dell'autopsia: "Effetti della ketamina"

16 dicembre 2023 a

Alla fine la poltrona nera è rimasta vuota, per sempre. Matthew Perry, l'attore che ha dato il volto e la risata a Chandler Bing in 'Friends', è morto il 28 ottobre nella sua casa di Los Angeles. A trovarlo, nella sua Jacuzzi, l'assistente, secondo quanto ricostruito dal sito Tmz. Perry la mattina di sabato avrebbe giocato a pickleball e poi avrebbe chiesto al suo assistente di fare una commissione. Tornato dopo due ore, lo avrebbe recuperato già incosciente, chiamando poi il 911. I soccorsi sarebbero stati allertati per un probabile arresto cardiaco. Ora sono arrivati i risultati dell'autopsia.

Lutto nel mondo della tv, scompare l'iconico Chandler di ‘Friends'

Matthew Perry è morto a causa degli effetti della ketamina, un potente anestetico. È quanto ha stabilito l'esame effettuato sul corpo del 54enne attore, i cui risultati sono stati resi noti oggi. Il medico legale della Contea di Los Angeles nell'autopsia afferma che Perry è affogato anche nella "estremità riscaldata della vasca" jacuzzi della sua abitazione, ma che questo è stato un fattore secondario nella sua morte. Secondo il rapporto, hanno contribuito al decesso anche una malattia coronarica di cui soffriva e la buprenorfina, usata per trattare i disordini derivanti dall'assunzione di oppioidi.