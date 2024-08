Usa, Harris deve scegliere il vice. Incontri decisivi, ma c'è un nome in pole

04 agosto 2024 a

a

a

Per Kamala Harris si avvicina il momento della scelta del suo compagno di corsa alle presidenziali, e per oggi sono in programma gli incontri decisivi, in primis quello con il governatore del Minnesota Tim Walz, sul quale starebbe in particolare concentrando la sua attenzione, secondo fonti vicine al processo di selezione citate dalla Cnn. Ma in giornata la vicepresidente ha in programma colloqui anche con il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il senatore dell’Arizona Mark Kelly, per valutare se potrebbero aiutarla a conquistare stati chiave. Harris sta soppesando la sua decisione con l’aiuto del marito, Doug Emhoff, e una ristretta cerchia di confidenti. L’ex procuratore generale Eric Holder e il cognato di Harris, Tony West, sono stati tra i suoi principali consiglieri durante tutto il processo. West è stato uno dei principali assistenti di Holder al Dipartimento di Giustizia durante l’amministrazione Obama.

“Bugiardo e ingrato”, gli Usa mollano Israele e Netanyahu resta da solo

Anche il nome del governatore del Kentucky, Andy Beshear, sarebbe ancora tra quelli oggetto di valutazione, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con il processo decisionale. Harris, fanno presente le fonti citate dalla Cnn, non intende rendere nota la sua decisione finale troppo in anticipo rispetto al suo comizio di martedì sera con il suo compagno di corsa a Philadelphia.