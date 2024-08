Israele, allarme degli 007: quando attaccherà l'Iran. Incubo guerra regionale

04 agosto 2024 a

L'incubo della guerra regionale è sempre più concreto e le conseguenze al momento sono imprevedibili. Stati Uniti e Israele si aspettano per domani, lunedì 5 agosto, l’attacco dell’Iran e delle milizie sue alleate nella regione allo Stato ebraico, in rappresaglia all’uccisione del comandante di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut martedì e del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, il giorno dopo a Teheran. Lo riferisce il sito americano Axios. Ieri nella regione è arrivato il capo del comando centrale americano (Centcom), il generale Michael Kurilla, per coordinare la risposta degli alleati in difesa di Israele in caso di attacco.

La data è indicata da alcuni funzionari dei servizi segreti di Usa e Israele, secondo quanto riferisce il sito di informazioni Usa Axios. Ieri, si ricorda nell’articolo, il generale Usa Michael Kurilla, responsabile delle forze Usa nella regione, è giunto nell’area come previsto da tempo, ma con l’obiettivo di mobilitare una coalizione internazionale analoga a quella dello scorso aprile in occasione del precedente attacco programmato da Teheran in risposta a un’azione israeliana. Secondo le fonti sentite da Axios, la ritorsione iraniana potrebbe avere lo stesso andamento di quel precedente, ma con una portata più ampia, coinvolgendo anche Hezbollah dal Libano; non è chiaro se si tratterà di un’unica operazione o di due risposte distinte.

Intanto Hezbollah ha annunciato di avere lanciato "decine" di razzi contro Israele. L’attacco è stato confermato dall’esercito israeliano, secondo cui "la maggior parte dei razzi è stata intercettata". Hezbollah ha spiegato che razzi Katyusha sono stati lanciati in risposta ad attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Syriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili. Secondo l’israeliano Channel 13, Israele ha esortato i residenti dell’Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi. Usa e Israele si attendono un attacco dell’Iran domani.